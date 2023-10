Sekswerkers demonstreren tegen erotisch centrum: "Dit is onze laatste kans"

De dertig partijen die zich hebben verenigd in het zogeheten Monsterverbond demonstreerden vanmiddag tegen het plan voor een erotisch centrum elders in de stad. Voormalig sekswerker en schrijfster Mariska Majoor presenteerde bij de Stopera het 'Manifest voor behoud van de Amsterdamse Wallen'. Majoor en de organisatie van de demonstratie zien dit protest als een laatste kans om hun zorgen direct te uiten aan de raadsleden.

Vanaf het Oudekerksplein, het hart van de Wallen, vertrokken ruim 100 sekswerkers, ondernemers en bewoners in een stoet naar de Stopera. "Dont save us, save our windows" klonk het in de nauwe steegjes. Op de Nieuwmarkt kregen ze bijval van nog zo'n 100 Amsterdammers uit Noord en Zuid die de komst van een erotisch centrum in hun stadsdeel niet zien zitten.

Onder luid applaus presenteerden de demonstranten bij de Stopera het ‘Manifest voor behoud van de Amsterdamse Wallen’ aan een vijftal gemeenteraadsleden, onder wie Imane Nadif van GroenLinks en Rob Hofland van D66. Samen met de PvdA maken zij deel uit van de coalitie, die in beginsel voorstander is van het erotisch centrum.

Al geruime tijd rommelt het tussen belanghebbenden en de gemeente. In 2020 kwam de gemeente met het eerste plan voor een erotisch centrum, inmiddels zijn er drie voorkeurslocaties bekendgemaakt. Amsterdamse sekswerkers zijn niet te spreken over de voorgestelde locaties bij de RAI in Zuid en de NDSM in Noord. Zij voelen zich niet betrokken bij het proces en maken zich met name zorgen over hun veiligheid.

Het ‘Manifest voor behoud van de Amsterdamse Wallen’ is geschreven voor en door de sekswerkers benadrukt Majoor: "Dit is een ander plan dan dat van de bewoners uit Noord en Zuid. Met alle respect, die willen geen rood licht in hun achtertuin. Deze mensen hebben rood licht in hun achtertuin en willen dat graag behouden."