Herman en Bas wandelen op het Griekse eiland Athos: "Verboden voor vrouwen"

En die natuurpracht is ook te danken aan het vrouwenverbod, lacht Voogd. "Griekenland is eigenlijk een heel kaal land. Maar Athos is een jungle dankzij het vrouwenverbod. Dat klinkt gek, maar er mogen ook geen vrouwelijke dieren komen. Dus lopen er geen geiten en schapen rond en als iets Griekenland heeft kaalgevreten, dan zijn de geiten en schapen wel."

Voogd heeft al elf lange wandeltochten op het schiereiland gemaakt. "Samen met Bas en mijn broer Wim wandelen we dan drie dagen van klooster naar klooster. Wat ons zo aanspreekt, is dat je eigenlijk in de Middeleeuwen waant. En de natuur is voor Griekse begrippen echt ongelofelijk mooi."

"Kort gezegd is Athos een monnikenrepubliek in het noordoosten van Griekenland. Alleen mannen mogen op het eiland komen en dat is eigenlijk al ruim duizend jaar zo. Volgens het verhaal zou Maria daar zijn aangespoeld na een schipbreuk. Zij zou hebben gezegd dat zij de laatste vrouw zou zijn die Athos op mocht. Die regel geldt al sinds het jaar 900", vertelt Herman Voogd.

Herman Voogd en Bas Kamps poseren vol trots voor het Kleinste Museum van Haarlem in het Kunst Centrum Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht. Ze richtten samen de tentoonstelling in over het schiereiland Athos. Wandelen op dat Griekse eiland is hun grote passie.

In de tentoonstelling De passie van Bas Kamps en Herman Voogd: Wandelen op Athos zijn onder meer historische boeken, iconen en veel foto's van Athos te zien, staat een paar versleten wandelschoenen te pronken en zijn stenen en andere zaken uitgestald die werden gevonden tijdens de wandelingen.

Op naar de twaalfde

Over twee jaar willen ze de twaalfde wandeltocht gaan maken. Herman Voogd: "We hebben het eiland al helemaal belopen, hoe groot het ook is. Het is geweldig om daar te wandelen en in kloosters te eten onder de fresco's van allerlei heiligen. Er wonen daar ongeveer 2.500 monniken en sommigen komen helemaal nooit van het eiland af. Die hebben dus al in geen tijden een vrouw gezien", besluit Voogd.

De tentoonstelling is tot en met 27 november te zien in de etalages van het Kunst Centrum Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 119 in het centrum van de Spaarnestad.