Zuidoost krijgt wijk met honderden flexwoningen: Brasa Village

In de H-buurt in Zuidoost komt een wijk met 520 woningen: Brasa Village. Woningbouwverenigingen Ymere, Eigen Haard en Rochdale hebben hier met de gemeente een overeenkomst over getekend. De wijk is bedoeld om snel iets te doen aan de wooncrisis. De woningen aan de rand van het Brasa Park komen in dertien gebouwen, die daar vijftien jaar moeten blijven staan.

Begin 2024 beginnen de werkzaamheden om het terrein ‘bouwrijp’ te maken. In de loop van de tweede helft van 2024 worden de eerste van 520 woningen opgeleverd. Dertig procent van de woningen is bestemd voor statushouders. Vanaf januari 2025 kunnen de woningen worden bewoond, zo is de planning.

Foto: Brasa Village - gemeente Amsterdam

Onderzocht wordt nog of er ook een ontmoetings- en activiteitencentrum kan komen. De initiatiefnemers laten weten dat er gedacht wordt aan een buurtkeuken, een wisselwinkel voor lokale startende ondernemers en kantoorruimten. In drie gebouwen komt een ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast komt er plek om te werken of de was te doen.