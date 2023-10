Bussumse basisschool De Hoeksteen is winnaar van E-waste Race 2023

Basisschool De Hoeksteen in Bussum is de winnaar van de E-waste Race 2023. Het was tot op de allerlaatste telling van vanochtend een titanenstrijd tussen Basisschool de Hoeksteen uit Bussum en De Regenboog in Kortenhoef. Bij deze wedstrijd moeten zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten, zogenoemde E-waste, verzameld worden.

Tien basisscholen uit regio Gooi- en Vechtstreek deden mee met de E-waste Race. In september is het project gestart met een week vol gastlessen van de experts van Race Against Waste. Op 25 september zijn de deelnemende scholen gestart met het inzamelen van zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten. De Hoeksteen uit Bussum had uiteindelijk de meeste punten en mocht de cheque voor een schoolreis naar NEMO in ontvangst nemen van wethouder Hugo Bellaart.

Leerzaam

Tijdens de E-waste Race leren kinderen op leuke en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, grondstoffenschaarste, hergebruik en recyclen. De E-waste Race Gooi- en Vechtstreek is een samenwerking van GAD en Race Against Waste. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde E-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt al het E-waste goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled.