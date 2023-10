Taakstraf voor drie tieners (van toen 15 en 16) voor gewapende overval op snackbar

Drie jongens van nu 16 en 17 jaar uit Den Helder hebben taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf gekregen voor de gewapende overval vorig jaar op een snackbar in hun woonplaats. Bij de overval bedreigden ze de eigenares met een wapen en dwongen ze haar de kassalade te openen. Ze gingen ervandoor met een schamele buit van 500 euro.

De jongens hebben bekend en hebben spijt betuigd.

De advocaat van de drie jongens had gepleit voor alleen taakstraffen, gezien hun jonge leeftijd en het feit dat ze nog niet eerder met justitie in aanraking waren geweest. Maar daar ging de rechter niet in mee. Ze zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 60 dagen, met een proeftijd van een jaar. Twee hebben daarnaast een taakstraf van 140 uur gekregen, de derde heeft een taakstraf van 100 uur met een leerstraf van 20 uur gekregen.

Bedreiging

Gemaskerd en met een wapen drongen twee van de jongens op 5 september 2022 snackbar China Snack aan de Nieuwstraat in Den Helder binnen. De derde bleef buiten op de uitkijk staan en had via zijn telefoon contact met een van de andere twee. Schreeuwend en onder bedreiging van een wapen dwongen ze de eigenares om geld aan hen te geven.

Na de overval gingen ze ervandoor. Ondanks een Burgernetactie werden ze niet gevonden. Nadat er bewakingsbeelden waren gedeeld, en een van de jongeren zich meldde, volgden er aanhoudingen. Buurtbewoners zetten in de dagen na de overval een crowdfundingsactie op om zo de snackbareigenaren te helpen. Dat leverde honderden euro's op.