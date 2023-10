Haarlemse IJsbaan wacht al 1,5 jaar op toestemming gemeente: "De tijd dringt"

Al anderhalf jaar wacht Rob Kleefman, directeur van de IJsbaan Haarlem, op antwoord van de gemeente over een nieuwe overkapping. Door het huidige dak uit te breiden, kan de ijsbaan de huidige openingsdata blijven hanteren en wordt de baan energiezuiniger. Maar de gemeente heeft geen haast. “Onze irritatie is dat we zo lang moeten wachten.”

Kleefman wil de baan toekomstbestendig maken. Dat kan door de overkapping van het middenterrein, waar ook een rechthoekige ijsbaan ligt, uit te breiden.

“De grote uitdaging is de wind”, licht de directeur toe. “Door de overkapping in de lengte door te trekken tot de reguliere overkapping van de 400 meter baan voorkomen we dat de warme wind het ijs aantast. Ook verwachten we zo’n vijftien tot twintig procent energie te besparen.”

Koren op de molen

Dat lijkt koren op de molen van de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben zowel duurzaamheid als sport hoog in het vaandel staan, maar die ambities komen nog niet samen op de ijsbaan langs de Westelijke Randweg.

Toch laat een woordvoerder van de gemeente weten wel degelijk belang te hechten aan de baan. “In Haarlem willen we dat er door de hele stad plekken zijn waar Haarlemmers kunnen sporten en bewegen. De ijsbaan is een mooi voorbeeld waar inwoners vanaf het najaar tot in het voorjaar kunnen sporten. De gemeente heeft contact met de ijsbaan om mee te denken over de ambities en de mogelijkheden om op een duurzame manier open te blijven, ook tijdens periodes dat het minder koud is.”