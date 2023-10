Hoorn doet aangifte na vernieling van steiger in Zwaag

Een steiger in een woonwijk in Zwaag is dit weekend in brand gestoken. De gemeente Hoorn doet aangifte tegen de vernieling. "De steiger moeten we als verloren beschouwen. Daar ben ik goed ziek van", zegt wethouder Dick Bennis.

De steiger die ligt in het dijkparkje tussen Marowijne en de Schouwmeester is duurzaam en van gerecycled plastic gemaakt. "De kunststof steiger is slecht te ontbranden. Dat er zoveel verloren is gegaan, suggereert dat er een grote en langdurige brand is geweest", aldus wethouder Dick Bennis.

De gemeente Hoorn heeft de laatste week vaker last van vernielingen in de stad, zoals prullenbakken die opgeblazen worden met vuurwerk. Ook worden er veel meldingen gedaan van geluidsoverlast.

Burgemeester doet aangifte

Burgemeester Jan Nieuwenburg doet aangifte van het vandalisme. Maar voegt daaraan toe dat hij bij andere vernielingen, die in eigendom is van de gemeente, hetzelfde zal doen. "We hopen ook de daders van deze vernieling aansprakelijk te kunnen stellen. We roepen getuigen op om zich te melden. De gemeenschap in Zwaag is altijd erg betrokken en heeft al vaker gezamenlijk inbraken en diefstallen opgelost. We hopen dat dit nu weer lukt."

Een nieuwe steiger plaatsen is een duur grapje, benadrukt wethouder Dick Bennis. "Het gaat hier tenslotte om gemeenschapsgeld. We zijn ons aan het beraden of en hoe we deze steiger moeten vervangen, dat kost namelijk rond de 100.000 euro en dat is een smak belastinggeld."

De gemeente raadt aan om vernielingen en geluidsoverlast te melden via de Fixi-app. "Via Fixi zijn onze gemeentelijk handhavers meteen geïnformeerd, maar ook de politie", aldus burgemeester Nieuwenburg.