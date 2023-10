Gooise tieners minder eenzaam dan jongvolwassenen: Huizer aanpak succesvol

In 't Gooi zijn kinderen tot zestien jaar minder vaak eenzaam dan jongvolwassenen. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van de GGD. In Huizen zijn de cijfers het beste van alle gemeenten in de regio. Wat gaat daar zo goed?

Na de coronaperiode bleek dat veel jongeren, zowel kinderen als jongvolwassenen, last hadden van eenzaamheid. Een vrijwel direct gevolg van alle coronamaatregelen. De GGD gezondheidsmonitor die werd uitgevoerd om alle gevolgen in kaart te brengen, wees uit dat ongeveer 8 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes in 't Gooi zich eenzaam voelt.

In Huizen liggen deze percentages iets lager. Hoewel het niet is bewezen maar deze beteer cijfers kunnen te maken hebben met de vele gemeentelijke initiatieven om de eenzaamheid onder de eigen jeugd tegen te gaan.

Niet eenzaam

Bij het overgrote merendeel in 't Gooi gaat het overigens best goed: 70 procent van de jongens en 50 procent van de meisjes voelt zich namelijk nooit eenzaam. Qua 'score' spring Huizen er het beste uit. De gemeente doet er dan ook veel aan om de bestaande eenzaamheid terug te dringen.

Dit is ook een taak van de gemeente die voortvloeit uit het programma 'Een tegen eenzaamheid 2022-2025' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met lokale acties wil de gemeente jeugd en jongeren stimuleren meer 'mee te laten doen', zodat ze niet in een isolement geraken.

Extra aandacht

Vooral het lokale jongerenwerk moet de eenzaamheid, of de kans daarop, signaleren. Het jongerenwerk van Versa Welzijn biedt onder andere activiteiten aan in jongerencentrum Connect in Huizen. Het gaat er voornamelijk om wat extra aandacht te geven en de jongeren 'te zien'.

Daarnaast is er het kinderwerk van Versa Welzijn. Dat houdt zich voornamelijk bezig met het bieden van een vertrouwde omgeving in combinatie met huiswerkbegeleiding. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat over een echtscheiding biedt zij ondersteuning. Net als bij Villa Pinedo trouwens, waar jongeren onder andere met een online ‘buddy’ aan de slag kunnen.

Voorkomen beter dan genezen

Veel initiatieven in Huizen zijn erop gericht om eenzaamheid te bestrijden of te voorkomen. De Vrijwilligers Centrale is daar een voorbeeld van. Vanuit die organisatie kunnen jongeren maatschappelijke stages lopen of kunnen zij vrijwillige traineeships doorlopen. En op de Huizer scholen loopt in opdracht van de gemeente een gids rond die met de jongeren meekijkt en -helpt.

Voor de mentale gezondheid, waarvoor je niet direct naar de GGZ hoeft en er lichtere steun nodig is, is er de ‘praktijkondersteuner jeugd’ (POH-er). Buurtsportcoaches geven aandacht aan de fysieke gezondheid. Prettige bijkomstigheid van hun werk is dat dit ook vaak een middel tegen eenzaamheid is.

Minder te besteden

Als financiën een sociale rol spelen dan is er nog het Kindarrangement Meedoen-HBEL van de gemeenten Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes. Ouders met een laag inkomen kunnen vergoedingen en goederen ontvangen, zoals bijvoorbeeld een sportabonnement, een kinderfiets, kleding en het vergoeden van schoolkosten.

De kinderen zelf kunnen dan gewoon meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Via dit pakket is er geen directe emotionele hulp mogelijk, maar het Kindarrangement zorgt er wel voor dat kinderen de kans krijgen om ergens actief aan deel te nemen. Dat zorgt ook voor acceptatie door hun klasgenootjes, doordat ze niet 'anders' zijn.