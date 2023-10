Andijkse Dennis organiseert eigen hardcore festival in Midwoud

Dennis Harlaar uit Andijk is groot liefhebber van hardcore muziek, bij voorkeur in de kenmerkende stijl van de jaren '90. Hoewel deze subcultuur tegenwoordig meer in de grote steden tot uiting komt, heeft hij zijn eigen hardcore evenement genaamd 'Dijkcore' in West-Friesland. Eind oktober moet de derde editie gaan plaatsvinden in Midwoud.

"In de jaren 90 heb ik het 'virus' opgelopen en daarna is dat nooit meer weggegaan", lacht Dennis. In zijn eigen toevluchtsoord op zolder, dat hij zijn 'Dijkcore mancave' noemt. Er prijken CD's, kussens en kledingstukken in de stijl van de hardcore scene. "Dit waren vroeg dé pakken. Zonder een 'aussie' hoorde je er gewoon niet bij."

De grote hardcore feesten manifesteren zich voornamelijk in de grote steden. "Daar wonen natuurlijk meer mensen en het ligt centraler, dus worden er meer feesten gegeven." Toch koesterde de Andijker de droom om hier in de regio een succesvol hardcore festival op te zetten. "Het doel is dat Dijkcore over drie of vier jaar echt een begrip is", benadrukt hij.

Met weemoed blikt Harlaar terug op de jaren 90. "Toen vormden we echt één grote familie. Hardcore was een levensstijl en elk weekend gingen we wel naar een feest. Dat is tegenwoordig niet meer zo." Toch staat in oktober de derde editie van het festival gepland.

'Fright Night Chapter 3' De twee voorgaande edities vonden plaats in Andijk, maar dit keer wordt het festival gehouden in Midwoud. "Daar hebben we de mogelijkheid om twee podia te creëren." Bovendien staat de editie van 28 oktober in het teken van Halloween. "Het decor is daar volledig op aangepast", vertelt Harlaar enthousiast.