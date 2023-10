Van leven in rijkdom naar de bijstand, het gebeurde Stella: 'Het was gezichtsverlies'

Stella de Swart groeide op in het Gooi, waar ze thuis alles kreeg wat haar hartje begeerde. Maar toen ze uit elkaar ging met de vader van haar kinderen, haar baan verloor en ernstig ziek werd, belandde ze in de bijstand.

Foto: Stella met haar twee kinderen Kick (links) en Pleun (rechts). - Stella de Swart

Stella de Swart had alles op een rijtje; ze woonde in een chique appartementencomplex in Amsterdam-Zuid met zwembad, sauna, sportschool, kapper en kinderopvang erbij. Hier woonde ze samen met de vader van haar twee kinderen, totdat haar leven ineens op z'n kop stond. Ze gingen uit elkaar, ze verloor haar baan als accountmanager en er werd baarmoederhalskanker bij haar geconstateerd. Na een lang ziekteproces belandde ze in de bijstand en moest ze leren rondkomen van een uitkering van 948,18 euro per maand. Rijk geboren Ze groeit op in 't Gooi, haar vader is arts en moeder is verpleegkundige. Ze hebben een goed leven. Zo voldoet ze aan bijna alle 'vinkjes.' Ze kreeg alles wat haar hartje begeerde. "Ik heb de rijkdom letterlijk en figuurlijk meegemaakt", legt ze uit. "Dan ging ik shoppen in Goes en dan werd er gezegd: 'In de la ligt geld.' Ik kreeg zomaar honderd gulden, toen ik elf of twaalf jaar oud was." De tekst gaat door onder de foto.

Foto: Het zwembad bij het huis waar Stella met de vader van haar kinderen woonde. - Stella de Swart

Haar kinderen groeiden op dezelfde manier op. Toen ze samen met haar ex-partner twee kinderen kreeg, Kick en Pleun, woonden ze midden in De Pijp in Amsterdam. Naar haar mening de mooiste straat van Amsterdam. Hier leefden ze drie jaar 'een droomleventje', totdat de liefde opraakte. "We hadden alles vastgelegd voor als één van ons zou komen te overlijden, maar niets voor als we uit elkaar zouden gaan."

"Het was gezichtsverlies, ik faalde als mens" Stella de Swart

Stella moest vertrekken uit hun koopwoning, en zo stuitte ze zich op een project waarbij ze een bedrijfsruimte en woning erbij kon krijgen. Een initiatief om meer leven in de wijk te krijgen. Na negen maanden kwam er toch echt niet genoeg geld binnen. Ze raakte haar huis kwijt en moest een uitkering aanvragen. Het was een domino-effect: één tegenslag kan er zo voor zorgen dat alles verkeerd gaat. Samen met haar kinderen, Kick en Pleun, hopte ze van huis naar huis. "Het was gezichtsverlies, ik had echt het gevoel dat ik iets niet goed had gedaan. Ik faalde als mens." Gefaald Arm zijn is niet hetzelfde als je arm voelen. "Toen ik mij moest melden voor een bijstandsuitkering, dat was de eerste keer dat ik mij écht arm voelde. Dat ik daar in een zaaltje werd neergezet met allemaal mensen waarmee ik mij niet kon identificeren. Ik wilde nog niks met die mensen te maken hebben." De tekst gaat door onder de foto.

Foto: Stella de Swart - Fotograaf: Brenda de Vries

Dit gevoel wordt alleen maar versterkt als haar eigen omgeving haar niet meer uitnodigt. "Je werk niet meer samen, dus je wordt niet meer uitgenodigd. Na een tijdje ga je ook niet meer omdat je die fles wijn niet kan meenemen. Je hebt al helemaal geen geld voor een oppas of etentje, laat staan beide." Verjaardagen met vrienden en familie vieren werd lastig, de onzekerheid sloeg toe en dit werd een enorme drempel. Ze voelde zich waardeloos. Oude gewoontes Dit jaar, op 27 juni 2023, was ze na tien jaar uit de BBZ, een financiële regeling voor starters en bestaande ondernemers. "De volgende stap is het niet meer hoeven ontvangen van zorgtoeslag en huurtoeslag. Dat is mijn volgende uitdaging, stapje voor stapje." Langzaam maar zeker heeft ze weer kleine geluksmomentjes, zoals ze die vroeger altijd had. "Ik vind het heerlijk om in de stad te lopen, windowshoppen. Soms heb je een nieuwe broek nodig, en nu is die mogelijkheid er ook."

"Het kan iedereen overkomen" Stella de Swart

Van haar dochter krijgt ze op dat soort momenten te horen dat ‘de oude Stella’ weer omhoog komt. Maar het heeft lang geduurd dat ze dit psychisch weer kon, en nog heeft ze het hier vaak moeilijk mee. Succes Zich schamen voor haar verleden, dat doet Stella niet meer. Haar leven heeft een andere focus gekregen dan het geld en de rijkdom die eerder centraal stonden. "Uiteindelijk gaat het niet alleen om dat geld, of aan het gebrek eraan. Het gaat om je waardigheid. Er zijn ontzettend veel mensen die financieel arm zijn, maar zich ontzettend rijk voelen. Daar ben ik er nu één van." Het belangrijkste vindt ze om anderen te inspireren met haar verhaal 'Armoede krijg je gratis', om bewustwording te creëren. Vooral voor mensen die, net als zij vroeger, bijna niet wisten wat de bijstand is. "Ben je bewust van het feit dat er mensen zijn die geen geld hebben, en dat het iedereen kan overkomen."