Hilversum vlagde niet om 'protocol', maar wil ook geen partij trekken tussen Israël en Palestijnen

Dat de gemeente Hilversum geen vlag heeft opgehangen om Israël te steunen, komt doordat Hilversum nooit een vlag van een ander land uithangt. Hilversum volgt het 'landelijke protocol'. "We betuigen ons medeleven op een andere manier", zo klinkt er. Daarnaast wil de gemeente ook zeker geen partij trekken en helemaal niet in het gevoelige en complexe conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Foto: Raadhuis Hilversum - Adobe Stock

Het niet ophangen van de vlag betekent absoluut niet dat burgemeester en wethouders niet meeleven met de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. "Laat volstrekt helder zijn dat wij die gevoelens van ontzetting en medeleven zelf ook ervaren", zo meldt het college op schriftelijke vragen van het CDA Hilversum. Niet eenvoudig Burgemeester en wethouders hebben lang gesproken over de vraag hoe zij uiting wil geven aan aan de gevoelens van ontzetting en medeleven. Uiteindelijk is besloten om de afschuw en compassie op een andere manier uit te dragen dan het ophangen van de Israëlische vlag. "Het moge duidelijk zijn dat deze keuze niet eenvoudig was, juist ook gezien het onvoorstelbare leed dat aan zovelen is aangedaan." Na de terreurdaad van Hamas vroeg het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) aan gemeenten en andere overheden om de Israëlische vlag op te hangen als teken van steun. Op diverse provincie- en gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen in Nederland wapperde deze vlag wel, maar in Hilversum gebeurde er niets. Dat verbaasde niet alleen het CDA, maar ook de lokale VVD vond dat het college hiermee geen symbolisch en belangrijk statement heeft afgegeven.

Lees ook Gooi Vlaggen of niet vlaggen: Hilversum discussieert flink over vlag als eerbetoon aan Israël

Burgemeester en wethouders herinneren het CDA eraan dat zij ook geen Oekraïense vlag heeft opgehangen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Hilversum hanteert het landelijk vlagprotocol. Daarin staat beschreven wanneer en hoe de gemeente vlagt. In principe voert de Gooise gemeente nooit een vlag van een ander land op het raadhuis, zo merkt het college op. Blauw-geel op het raadhuis Dat Hilversum naar de Oekraïne-oorlog verwijst is gek. Er werd dan wel niet gevlagd, maar het raadhuis kleurde wel wekenlang blauw en geel. Burgemeester en wethouders geven daar verder geen verklaring voor. Bij het tonen van internationale solidariteit moet je ook rekening houden met 'soms heel uiteenlopende gevoeligheden die leven onder Hilversummers', zo merken burgemeester en wethouders op. Juist vanwege die complexiteit van het conflict is er al snel sprake van tweespalt en maatschappelijke verdeeldheid. Dat ziet het college terug in gemeenten waar wél een Israëlische vlag is opgehangen. Die keuze roept vragen, onrust en oordelen op, aldus de Hilversumse bestuurders. Emotioneel beladen Een goede en duidelijke keuze is lastig, zo stelt het college, dat vooral geen partij wil kiezen in deze kwestie. "Wij willen voorkomen dat het beeld ontstaat dat Hilversum als gemeente zich uitspreekt over of zelfs partij kiest in een buitengewoon langslepende, ingewikkelde en emotioneel beladen internationale kwestie als het Israëlisch - Palestijns conflict", luidt de uitleg.