Stadsverwarming Purmerend acht miljoen euro in de min door lekkende ketels

Purmerenders doen er goed aan om juist wat langer te douchen en de kachel flink op te stoken als ze de lokale stadsverwarming financieel willen steunen. Want meer dan de helft van de buizen die het water in de warmwatercentrale verwarmen zijn door corrosie aangetast en ook de wanden van de stookketels moeten gerepareerd worden. De totale kosten: 8.1 miljoen.

Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft weer een tegenvaller, deze zomer was er al een tekort van 3.6 miljoen euro vanwege reparaties aan lekkende ketels. Maar daar houdt het niet op, want er is nog 4.5 miljoen extra nodig. Dit komt deels vanwege de extra reparaties die nodig zijn, maar ook vanwege de hoge kosten voor het gas dat nu nodig is om het water te verwarmen. Arno van Gestel belooft dat de tekorten niet op het bordje van inwoners komt, maar dat het voor de rekening is van de SVP.

Lekkende ketels

Begin dit jaar begonnen buizen te lekken bij een van de vier ketels. De SVP stookt het water voor Purmerend warm met kaphout van Staatsbosbeheer. Dat hout is volgens experts te droog waardoor de rookgassen de buizen van de ketels sneller aantasten dan normaal. De SVP heeft nu 2400 van de 3600 buizen moeten vervangen.

Tot overmaat van ramp bleek deze zomer dat ook de wanden van een van de stookketels zwakke plekken had en begon te lekken. Op dit moment wordt er gewerkt aan de wanden van de stookoven. Staatsbosbeheer zal voortaan vochtige snippers aanleveren en SVP gaat ze beter controleren.

De reparaties duren langer dan gepland omdat er een tekort is aan beschikbare vakmensen die op stel en sprong zo'n grote klus kunnen klaren. De verwachting is dat de SVP in december weer op volle sterkte warm water de stad kan inpompen. Ongeveer driekwart van de huishoudens in de stad zijn afhankelijk van de SVP.