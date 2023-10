Toch geen jonge vluchtelingen in hotels Zandvoort: laagseizoen duurt te kort

Zandvoort gaat toch geen minderjarige vluchtelingen opvangen in hotels en pensions. Het college stelde in september voor om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) te huisvesten, maar kan toch niet voldoen aan de wens van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

"Wij hebben aan het COA verduidelijking gevraagd over om welke aantallen en tijdsduur het gaat. Het COA heeft grotere aantallen en langere termijnen gevraagd dan wij voor Zandvoort haalbaar en inpasbaar achten", is in de brief aan de raad te lezen.

"We stellen het aanbod van de gemeente Zandvoort zeer op prijs", zegt een woordvoerder van het COA. "Alleen, deze specifieke groep vluchtelingen heeft zeer specialistische begeleiding nodig. Je praat namelijk over minderjarigen die leerplichtig zijn. Dat betekent dat het COA veel energie moet steken in het optuigen van teams. Dat gaan we niet doen als de opvang maar voor drie paar maanden is", aldus de woordvoerder.

Het COA wil benadrukken dat, ondanks de 'afwijzing', de druk om vluchtelingen op te vangen groot blijft. "We willen er alles aan doen om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen", aldus de woordvoerder.

Hulp

Staatssecretaris Eric Van der Burg vraagt om die reden gemeenten om hulp. Noord-Holland zou voor het einde van het jaar aan zo'n 1.400 asielzoekers onderkomen moeten bieden, vooral aan amv's. Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant werken op dit moment het minste mee aan de spoedopvang, laat Van der Burg in een brief weten. Ook de huisvesting voor statushouders blijft landelijk achter.

Grasveld

Zandvoort wilde aanvankelijk enkele tientallen asielzoekers opvangen op een grasveld bij parkeerterrein De Zuid. De raad heeft die optie echter van tafel geveegd, omdat er (nog) geen sprake was van een Spoedwet. Op dit moment wordt in Zandvoort een nieuwe lijst opgesteld voor mogelijk nieuwe locaties voor asielopvang.