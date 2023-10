De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en bij een nieuw kabinet horen nieuwe plannen. Wij van NH Nieuws vragen Noord-Hollanders om in een brief jullie wensen en verwachtingen te schrijven. Die onderwerpen gaan wij dan als omroep uitwerken. Daarom vandaag de vraag in de Peiling: wat moet het nieuwe kabinet als eerste veranderen?