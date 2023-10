Monstergolven door storm: DFDS-ferry tussen IJmuiden en Newcastle vaart niet

De ferry van DFDS tussen IJmuiden en Newcastle vaart vandaag en morgen niet. Reden: metershoge golven door het slechte weer. Het wordt erg onstuimig en er worden golven van zes tot acht meter hoog verwacht. Dat is niet alleen lastig varen, het is ook niet erg comfortabel.

De ferry is gisteren nog naar Newcastle gevaren en blijft daar tot zaterdag liggen. Dat geldt ook voor het tweede cruiseschip dat sinds gisteren in IJmuiden ligt. "De kapiteins op de schepen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord", vertelt woordvoerder van DFDS Wim-Teun Leene aan NH.

De kapiteins houden altijd de weersverwachting in de gaten. "Eergisteren zagen zij dat er een storm aankwam boven het noorden van Engeland. Daarbij kunnen golven ontstaan van zes tot acht meter."

Enorme vertragingen

Dat vroeg om overleg met de havenmeesters. "De havenmeester van de Port of Tyne, waar de boot naar Newcastle aankomt, adviseerde om niet in of uit te varen", zegt Leene. "Je kunt eventueel wel varen met zulke golven, maar het zorgt voor enorme vertragingen en het is geen fijne ervaring voor de reizigers."

Dat de afvaarten worden geannuleerd is bijzonder: Leene heeft niet eerder meegemaakt dat er meerdere afvaarten worden geannuleerd. "Ongeveer een keer per jaar waait het te hard om te varen, maar dan heeft de andere boot juist wind mee en is geen sprake van zulke golven."

Vervelende timing

Het is een vervelende timing voor de reizigers en de rederij, omdat de boten zo goed als volgeboekt zijn vanwege de herfstvakantie, die aankomende week begint in Noord-Holland, maar op andere plekken al begonnen is.

"We proberen mensen om te boeken naar andere routes van DFDS, bijvoorbeeld tussen Calais en Dover en Duinkerke en Dover. Ook hebben we wat plaatsen kunnen kopen bij een collega-rederij die vaart vanaf Rotterdam", legt Leene uit. "Maar daar waren ook niet veel plekken meer." Hij legt uit dat alle passagiers een mail of sms hebben gehad met het verzoek contact op te nemen met DFDS.

DFDS verwacht dat de boten zaterdag weer varen. "Ik hoop het ook, want ook dan zijn we helemaal volgeboekt."