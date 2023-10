Hoe West-Friese ondernemers hun handen uit de mouwen steken voor de maatschappij

Jaarlijks komen er tientallen ondernemers en maatschappelijke organisaties op af: het evenement de Westfriese Beursvloer. Het evenement helpt de ondernemer om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij en organisaties om te onderzoeken of er een ondernemer is die ze kan helpen bij wat klusjes. Zo ook Hannelies van der Heijden van de dierenweide De Zoete Inval. "Het is heel waardevol."

Foto: Westfriese Beursvloer - Hannelies van Heijden

Het is het najaar van 2022 als Hannelies voor het eerst meedoet met de Westfriese Beursvloer in het Van der Valk hotel in Hoorn. "Ik vond het wel spannend", zegt ze. "Ik wilde een stal en de boiler laten isoleren. Ook wilde ik een oplossing voor het water wat blijft staan op het erf na een regenbui." Hannelies nam een aantal jaar geleden een dierenweide in Hoorn over, samen met haar kleindochter. Ze heeft altijd al een voorliefde gehad voor het verzorgen van dieren en werkt op het voortgezet speciaal onderwijs met mensen met een beperking. Ze probeert deze belangrijke elementen in haar leven te combineren op de dierenweide. Maar om de weide goed te houden, moeten er regelmatig klusjes gedaan worden.

De Westfriese Beursvloer wordt vandaag voor de 14e keer gehouden. Het is een plek waar 64 nonprofit-organisaties samenkomen met 50 West-Friese ondernemers. Ze hebben een uur de tijd om met elkaar te onderhandelen, zonder dat daar geld bij komt kijken. De Westfriese Beursvloer is een initiatief van Vrijwilligerspunt Westfriesland in samenwerking met Westfriese Uitdaging.

Daarom stond ze vorig jaar herfst op de Westfriese Beursvloer. Ze stapt die middag dapper op meerdere ondernemers af, en met succes! Ze weet een bouwbedrijf te strikken voor de isolatie van de stal. Arie Schouten helpt haar verder om te zorgen dat het water op het erf beter wegloopt. Casper is de reddende engel "Casper van Heddes Bouw kwam langs om te kijken wat ik echt nodig had. Hij heeft geholpen met de isolatie, met de bouw van noodstallen en als klap op de vuurpijl hielp hij me ook nog aan een bouwkachel. Ontiegelijk blij was ik", vertelt Hannelies. "En als ik nog wel eens wat nodig heb, dan app ik Casper. Hij kijkt dan altijd of hij me nog kan helpen aan wat spulletjes." Hannelies vindt de Westfriese Beursvloer waardevol voor de Westfriese maatschappij. "Je durft zonder schaamte dingen te vragen. Nee heb je en ja kun je krijgen. Je krijgt in ieder geval advies wat je zou kunnen doen. Daar heb ik best wel veel aan gehad. Ik ben er heel blij mee geweest. Zeker met de matches die ik vorig jaar had." Casper wordt vanuit Heddes Bouw vaker ingezet bij matches vanuit de Westfriese Beursvloer. "Ik vind het persoonlijk heel belangrijk. Ik merk dat ons land verarmt. Het gaat niet altijd meer om wat we als bedrijven teruggeven aan de maatschappij, maar alles moet zo snel en effectief mogelijk gedaan worden." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Westfriese Beursvloer - Hannelies van Heijden

Hij heeft enorm veel respect voor hoe Hannelies te werk gaat. "Ze raakte me persoonlijk een beetje, zoveel energie en een warm hart voor mensen met een beperking." Hij is blij dat hij haar heeft kunnen helpen. "Geld geven is het makkelijkste wat er is, maar ik vind het ook belangrijk dat je betrokken erbij raakt als bedrijf. Dat je weet wat er gebeurt in de maatschappij. En dan komt er uiteindelijk een stukje reclame voor terug."

"Ik denk dat bedrijven op deze manier stil staan bij de gewone mens" Hannelies van der Heijden

Maar dat niet alleen. Hannelies is Casper zeer dankbaar. "Ik heb Casper een zelfgemaakte appeltaart gegeven. En aan het eind van het jaar ook een kerstkaart gebracht. Omdat ik hem echt dankbaar ben." Vanmiddag staat Hannelies met haar dierenweide De Zoete Inval opnieuw op de Westfriese Beursvloer, nu om te kijken of ze anderen bedrijven kan vinden die haar een handje kunnen helpen. "Ik denk dat bedrijven op deze manier stil staan bij de gewone mens. En iets willen doen voor de maatschappij."