Ajax Vrouwen winnen weer van Zürich en zijn nu écht geplaatst voor de Champions League

Na een 0-6 overwinning in de heenwedstrijd kon het eigenlijk al niet meer misgaan, maar nu weten we het zeker: het vrouwenelftal van Ajax heeft zich geplaatst voor de Champions League. Een tweede monsterscore kwam er niet, maar dankzij een dubbelklapper van Romée Leuchter werd er wel gewonnen: 2-0.

Na rust leek de ploeg van Suzanne Bakker de draad weer op te pakken. Dat resulteerde na tien minuten in een kans voor Leuchter, die uit een voorzet Ashleigh Weerden op doel kopte. Via de keeper, die de bal niet helemaal lekker weg wist te werken, raakte het leerwerk uiteindelijk de paal

Vergeleken met het heenduel gebeurde er vanavond in Amsterdam weinig. Ajax begon de eerste helft goed en creëerde ook kansen, maar na de openingsfase zakte het niveau van de ploeg in. Aan de andere kant wist Zurich ook weinig uit te richten, waardoor de spelers met 0-0 aan de thee gingen.

Vlak na de wedstrijd werd ook duidelijk dat de thuiswedstrijden die het team in de Champions League speelt, in de Arena worden afgewerkt.

Niet veel later verdubbelde Leuchter de score. Dit keer dankzij een prima opgezette aanval: centrumverdediger Kay-lee de Sanders speelde hard in op spelverdeler Lily Yohannes die de bal in een keer meegaf aan Danique Noordman. De invalster gaf vanaf rechts voor op Leuchter, die vlak voor de goal ijskoud raak schoot: 2-0.

Leuchter zou later alsnog het verschil maken: iets meer dan een kwartier voor rust scoorde ze uit een vrije trap. Het schot leek houdbaar, maar werd matig verwerkt door de keeper, die de bal tussen haar handen door het doel in zag glippen.

Clubtopscorer

Met haar twee goals onderstreepte Leuchter haar scoringsdrift nog maar eens. Sinds de zomer scoorde ze al elf keer voor Ajax. Een aantal waarmee ze dit seizoen met afstand clubtopscorer is. De nummer twee op die lijst, de inmiddels naar West Ham United vertrokken Mohammed Kudus, maakte voor het mannenteam tot vier goals.

Het is voor het eerst dat Ajax zich kwalificeert voor de nieuwe opzet van de Champions League, die in 2021 op de schop ging. Waar het toernooi voor die tijd alleen uit knock-out rondes bestond, beginnen de clubs nu in een groepsfase met in totaal vier ploegen.

Daarnaast valt er in de nieuwe opzet een stuk meer geld te verdienen. Het geldbedrag afhankelijk van de prestaties wordt uitgedeeld is sinds 2021 vier keer zo groot geworden.