OM wil Amstelveense 'klusjesman' half jaar achter tralies voor oplichting

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag zes maanden gevangenisstraf geëist tegen Gerrit W. (44) uit Amstelveen. Hij zou in 2018 en 2019 meerdere inwoners van Amstelveen, Aalsmeer en Kudelstaart opgelicht hebben. Het gaat per gedupeerde om honderden tot duizenden euro's.

Zijn 'klanten' besloten aangifte te doen. Via het bankrekeningnummer, het telefoonnummer op de flyer en het kenteken van de auto werd de link gelegd met Gerrit W.. Gedupeerden die een foto van hem te zien hadden gekregen, bevestigden dat hij hen had opgelicht.

De ene keer zou hij zich hebben voorgedaan als meubelstoffeerder, dan weer als klusjesman of hovenier. De verdachte zou bij zes slachtoffers dezelfde werkwijze toegepast hebben en per keer honderden tot duizenden euro's afhandig hebben gemaakt. De man stelde zich meestal voor als Ger, maar zou in enkele gevallen de naam Peter gebruikt hebben.

Gerrit W. zou zijn slachtoffers hebben overgehaald flinke aanbetalingen te doen voor uiteenlopende klussen. In plaats van het beloofde werk te leveren, zou hij steeds zijn hielen hebben gelicht. Ook de beloftes dat het geld terugbetaald zou worden, werden niet nagekomen. "Dit is geen slecht ondernemerschap, maar oplichterij", zegt de officier van justitie.

In een andere zaak kocht de verdachte via Marktplaats een sloep voor 16.000 euro. Volgens het Openbaar Ministerie liet de verdachte een betalingsbewijs zien aan de verkoper, maar uiteindelijk bleek het bedrag niet daadwerkelijk te zijn overgemaakt. De verkoper heeft de boot inmiddels terug, maar wel in beschadigde staat. Deze schade zou worden vergoed, maar dat is niet gebeurd.

Daarnaast zou hij bij de Albert Heijn hebben gelogen dat hij na het inleveren van een lege krat bier geen statiegeldbonnetje had gekregen en een gestolen fiets in zijn bezit hebben.

Eerdere veroordeling

Het OM vindt dat er voldoende bewijs is om W. op te sluiten voor oplichting en heling. "De verdachte was een gewaarschuwd mens", zegt de officier van justitie. W. is namelijk al eens veroordeeld voor oplichting. Hij zat nog in zijn proeftijd.

De officier eist tien maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij de gedupeerden de afhandig gemaakte bedragen terugbetalen.

De slachtoffers zijn in 2018 en 2019 opgelicht, en wachten dus al een lange tijd op hun geld. De verdachte zou sindsdien niemand meer opgelicht hebben en vertelt sinds anderhalve maand een fulltime baan te hebben.