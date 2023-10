Kettingbotsing met vijf auto's tijdens avondspits in Hoofddorp

Bij een kettingbotsing in Hoofddorp zijn tijdens de avondspits vijf auto beschadigd geraakt.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 17.30 uur op de verbindingsweg van de Drie Merenweg en de Kruisweg, ter hoogte van het Waterpad. Naar verluidt is er bij het ongeluk één inzittende gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dat kan niet worden bevestigd.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een berger heeft de beschadigde auto's opgehaald. Voor de hulpverlening en berging werd een rijstrook afgezet, waardoor het al achteropkomende verkeer over één rijstrook moest. Dat leidde tot een korte file.