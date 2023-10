Opgepast: tijgermuggen gevonden in 't Gooi

De tijgermug is gespot in 't Gooi. In de gemeente Gooise Meren (waar Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg onder vallen). Hoeveel het er precies zijn is niet duidelijk, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) grijpt in ieder geval wel in om te zorgen dat het er niet meer worden.