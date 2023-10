Hard gelag voor omwonenden De Scheg: gemeenteraad kiest voor toegangsweg door hun wijk

Een ruime meerderheid van de Amstelveense gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het bestemmingsplan voor nieuwbouwwijk De Scheg-West. Dit betekent indirect dat de nachtmerrie van bewoners van het naastgelegen Westwijk waarheid wordt: de toegangsweg naar een groot deel van de nieuwe wijk (De Scheg-West en -Midden) loopt in de toekomst door hún wijk.

Foto: Omwonenden van de toekomstige wijk De Scheg wachten gespannen het besluit van de gemeenteraad af - NH Nieuws / Celine Sulsters

De gemeente heeft bedacht dat voor de ontsluiting van de wijk de bestaande Hammarskjöldsingel moet worden doorgetrokken naar Weldam. Daardoor wordt verkeer van en naar De Scheg-West en -Midden in de toekomst via die twee wegen door Westwijk geleid. Actiegroep Ontsluit Scheg Anders (OSA) is bang dat de verkeersdruk op hun wijk door dit verkeersplan te groot wordt. "Ik durf mijn kinderen dan niet meer naar school te laten fietsen", sprak een bezorgde moeder de raad tijdens een inspraakmogelijkheid toe. Daarnaast is er de angst dat met de aanleg van een nieuwe weg te veel groen in de wijk zal verdwijnen.

"Onze enige mogelijkheid: de extra ontsluiting naar de Legmeerdijk, staat hiermee op lossen schroeven" Alexa Roest van actiegroep Ontsluit Scheg Anders

Het doortrekken van de Hammarskjöldsingel lag gisteravond in principe nog niet op tafel. Dat komt pas aan de orde als er over het bestemmingsplan voor De Scheg-Midden wordt gepraat. Maar met het besluit van gisteren is de alternatieve ontsluiting van De Scheg die de omwonenden voor ogen hebben van tafel geveegd. "We voelen ons niet gehoord", vertelt Alexa Roest van de actiegroep na afloop aan NH. "Onze enige mogelijkheid: de extra ontsluiting naar de Legmeerdijk, staat hiermee op losse schroeven." Want dát is het gedroomde verkeersplan van de actiegroep. Volgens hen voorkomt een extra ontsluiting op deze provinciale weg dat belangrijke verkeersknelpunten in Westwijk te druk worden. "De Jane Addamslaan zal erg druk worden", geeft Alexa een voorbeeld. "Met name bij de scholen. De verkeersveiligheid komt daar echt in het geding." Tekst gaat verder

Foto: Ontsluitingsweg De Scheg - Presentatie gemeente over De Scheg Midden

Het liefst zien de omwonenden daarom zelfs dat de wijk alléén op twee punten via de Legmeerdijk wordt ontsloten. Het college van Burgemeester & Wethouders gaf adviesbureau Goudappel daarom de opdracht om deze optie nog te onderzoeken, maar liet eerder deze week al weten bij haar eigen plan te blijven. Als laatste noodkreet stuurde de groep voorafgaand aan de raadsvergadering gisteren nog een brandbrief naar alle gemeenteraadsleden. In de bijlage zat een tegenonderzoek, dat de bewoners lieten uitvoeren omdat zij de cijfers waar Goudappel mee kwam ongeloofwaardig vinden. Dat tegenonderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau Sweco. Het bureau waarschuwt de gemeente dat de verkeersdruk op zowel De Scheg als Westwijk toe zal nemen, omdat doorgaand verkeer de nieuwe toegangsweg als sluiproute zal gaan gebruiken. Raad van State De aanhoudende smeekbedes van de omwonenden leken gisteravond in eerste instantie effect te hebben. Politieke partij Actief voor Amstelveen diende namelijk een motie in om toch nog een extra verkeersveiligheidsanalyse te laten uitvoeren en een extra ontsluiting op de Legmeerdijk te overwegen. Toen wethouder van Ruimtelijke Ordening Floor Gordon toezegde om de verkeerssituatie in en rondom De Scheg de komende jaren goed te blijven monitoren, werd deze motie echter weer ingetrokken. De omwonenden zijn volgens Alexa niet van plan zich bij het besluit van de gemeenteraad neer te leggen. "We gaan door naar de Raad van State en hopen dat we een goede rechter krijgen", zegt ze hoopvol.