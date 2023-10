Noord-Hollands Archief viert eeuwfeest: "Schatkamer vol beelden van Noord-Holland"

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem heeft veruit de grootste provinciale beeldcollectie van het land. Precies een eeuw geleden kreeg het archief het beheer over al die prenten, landkaarten en tekeningen. Tijd voor een feestje.

Het is woensdagmiddag behoorlijk druk in de Janskerk in het centrum van Haarlem. Veel mensen komen af op de opening van de tentoonstelling Vereeuwigd: 100 jaar Provinciale Atlas Noord-Holland. Het is dit jaar op de kop af een eeuw geleden dat het toenmalige Rijksarchief voor Noord-Holland de beeldcollectie van de provincie in beheer kreeg.

Unieke collectie

"Dit deel van het archief is al in de 19e eeuw ontstaan", legt archivaris Alexander de Bruin uit. "De archivarissen wilden toen niet alleen teksten en documenten bewaren, maar de geschiedenis ook visualiseren. Met landkaarten, prenten en tekeningen. Ze hebben toen een grote collectie uit Purmerend gekocht voor 2.500 gulden. Dat was in 1888 echt een enorm bedrag, boven het budget van de provincie. De minister moest er daarom toestemming voor geven."

In het beeldarchief zitten ruim 82.000 verschillende prenten, tekeningen, kaarten en foto’s. Volgens De Bruin is de Noord-Hollandse beeldcollectie uniek in Nederland: "Ons provinciaal archief heeft veruit de grootste verzameling beelden. Dat is niet te vergelijken met de archieven van andere provincies. We kunnen hier maar een fractie laten zien, gelukkig is er heel veel online op te zoeken."