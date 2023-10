Wapeninleveractie Zaanstad levert meer dan honderd messen, zwaarden en bijlen op

Bij een wapeninleveractie die afgelopen week in Zaanstad werd georganiseerd, zijn in totaal 111 wapens ingeleverd. Ook werden 220 stuks munitie bij de politie achtergelaten. Tijdens zo'n actie kunnen mensen zonder dat ze er straf voor krijgen hun (illegale) wapens inleveren.

Dat meldt de gemeente Zaanstad in een persbericht. De actie liep afgelopen week, van 9 tot 15 oktober. De wapens konden straffeloos worden ingeleverd op het politiebureau van Zaandijk. Burgemeester Jan Hamming is blij met de opbrengst: "Elk wapen dat van straat is, draagt bij aan een veiliger Zaanstad en verdere bewustwording over de omvang van het probleem."

Kapmessen en gevechtsbijlen

Tijdens de actie werden veel verschillende soorten wapens ingeleverd. De gemeente laat weten dat er onder andere vier kapmessen, acht vlindermessen, twee zwaarden en acht gevechtsbijlen werden ingeleverd. Ook werden er 220 stuks munitie ingeleverd, maar om wat voor soort munitie het gaat wordt niet duidelijk.

"Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Helaas lijkt het wapenbezit in heel Nederland vooral onder de jeugd de laatste jaren toe te nemen", aldus burgemeester Hamming.

"Ook zijn er nog steeds te veel geweldsincidenten met wapens met soms tragische gevolgen. Het leed dat kan ontstaan is onmetelijk groot en bovendien heeft het grote impact op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Dat vind ik onbestaanbaar en daarom wil ik er alles aan doen om het wapenbezit terug te brengen."

Het is niet de eerste keer dat de gemeente zo'n inleveractie organiseert. In 2020 werden er 268 wapens ingezameld, en in 2021 waren het er 64.