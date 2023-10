Politie: gevonden lichaam inderdaad van vermiste Sam (29)

Het lichaam dat aan het begin van de middag werd aangetroffen in het water aan de Veemkade in Amsterdam-Oost is inderdaad van de vermiste Sam. Dat laat de politie zojuist weten. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een noodlottig ongeval.

De 29-jarige Sam raakte in de nacht van zaterdag op zondag vermist nadat hij met vrienden in het Skatecafé was geweest. Hij vertrok rond 3.30 uur in de nacht vanaf de pontjes achter het Centraal Station naar zijn huis in Amsterdam-Oost. Nadat vrienden en familie op zondagavond nog altijd niets van hem gehoord hadden, werd de politie gealarmeerd.

De politie deelde woensdag een nieuwe foto van Sam in de hoop meer tips te krijgen van mensen die hem na 3.30 uur nog gezien hebben. Eerder vandaag werd duidelijk dat hij mogelijk op de Veemkade voor het laatst gezien was. Om die reden deed het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie daar onderzoek.

Familie en vrienden gingen na zijn vermissing ook op zoek. Ze deden onder meer een oproep via social media en verspreidden foto's in de stad. Ook zochten ze op routes die hij gefietst zou kunnen hebben.