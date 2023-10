Poging tot straatroof op 12-jarige in Koog aan de Zaan, politie zoekt getuigen

Op maandag 16 oktober is een 12-jarige jongen tussen 8.00 en 8.30 uur op zijn oor geslagen omdat drie tieners zijn telefoon afhandig wilden maken. Dit gebeurde in de omgeving van de Locomotief in Koog aan de Zaan. De verdachten zijn twee meiden en een jongen, die hoogstwaarschijnlijk tussen de 14 en 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nu getuigen.