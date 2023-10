Inbrekers dringen binnen in drijvend museum het Lichtschip Texel en stelen fooienpot

Inbrekers hebben ingebroken in het drijvende museum het Lichtschip Texel. Vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag weten de indringers twee gesloten hekken te omzeilen én een hangslot te forceren om binnen te komen. Vrijwilligers, die onder meer rondleidingen geven op het antieke schip, treffen de volgende ochtend een bende aan. De fooienpot lijkt vooralsnog de enige buit van de inbraak.

Herman Steigstra, die zelf in het verleden bemanningslid was van het lichtschip, is één van de vrijwilligers. Hij baalt stevig van de inbraak. "We zijn met een kleine organisatie die niet zoveel te behappen heeft", aldus Herman. "Ieder dubbeltje is meegenomen."

In de fooienpot zat vermoedelijk zo'n zeventig euro. Geld dat uiteindelijk bedoeld is voor het onderhoud van het schip. "We gebruiken om bijvoorbeeld verf aan te kopen. Het gaat allemaal in het schip zitten."

Onderhoudsgevoelig schip

Het schip, dat in 1952 werd opgeleverd, heeft ook behoorlijk wat onderhoud nodig. Het markante rode vaartuig, dat nu voor anker ligt in het centrum van Den Helder, doet nu dienst als maritiem museum, maar had vroeger meerdere andere functies.

"Het was een drijvende vuurtoren op zee voor de scheepvaart", legt Herman uit. "Het was daarnaast een weerstation voor het KNMI, een stormwaarschuwingspost en het was een radiobaken om andere schepen uit te peilen."