Scholieren zetten zich in voor meer groen in Beverwijk

Leerlingen van groep zes van basisschool De Sparkel hebben zich onder leiding van vrijwilligers en professionals ingezet voor meer groen in Beverwijk. In het kader van de GroenSpoor plant-estafette zaaiden ze woensdag kilo's bloemenzaad en pootten ze honderden bollen aan de Annie Palmenlaan.

"Ik doe het voor meer vlinders en meer bijen", zegt Eva die nauwelijks de tijd neemt om het instoppen van haar bolletjes te onderbreken. Op de vraag hoe het gesteld is met het groen in Beverwijk antwoord ze: "We hebben best veel maar hoe meer groen hoe beter natuurlijk".

Dankzij de inspanningen van leerlingen en vrijwilligers worden Binnenduin en de Plantage volgend jaar verbonden door een zee van bloemen. Het is de bedoeling dat doie bloemen insecten aantrekken. Die insecten vormen dan als het goed is weer voedsel voor vogels en zo moet de plant-estafette leiden tot een rijkere biodiversiteit tussen de twee wijken.

"We moeten minder gebouwen maken en we hebben meer gras nodig"

Het project wordt betaald door de gemeente en werd dan ook afgetrapt door wethouder klimaat adaptatie, die bestaat in Beverwijk: Jaqueline Dorenbos.

Ze moet lachen als ik haar vraag of het niet een beetje treurig is dat de groen ontwikkeling in Beverwijk afhankelijk is van de inzet van schooljeugd uit groep zes. "Natuurlijk doet de gemeente van alles om ervoor te zorgen dat Beverwijk groener wordt. Dit project is bedoeld om de jeugd daar op een leuke manier bij te betrekken". En dat lijkt gelukt.

Estafette

Het is voor het eerst dat de Plant Estafette neerstrijkt in Beverwijk. Daarmee is het de veertiende gemeente die deelneemt aan het project dat georganiseerd wordt door De Groene Reiger, een bedrijf dat zich inzet om 'mensen door middel van groen projecten met elkaar te verbinden'.

"Mijn droom is dat alle gemeenten in Noord-Holland aan de plant-estafette deelnemen, maar zover is het nog niet", zegt Dorien Kotterman van de Groene Reiger die het project drie jaar geleden voor het eerst organiseerde.

De estafette 2023 is vorige week begonnen in Heiloo en is via Drechterland in Beverwijk geland. Over twee weken, na de herfstvakantie, wordt het groene stokje opgepakt in Uitgeest.