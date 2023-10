Deze Hilversumse wijk is de leukste buurt van Noord-Holland

Hilversum, en andere plekken in het Gooi, scoren erg goed bij hun bewoners. De wijk Hilversum Noord-west blijkt zelfde de leukste van heel Noord-Holland volgens de bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met buurtapp Nextdoor.

De Hilversumse wijk bestaat uit verschillende buurten: Mediapark, Raadhuiskwartier, Villaparken, Trompenberg en Boomberg.

De bewoners van de buurt beoordelen de wijk gemiddeld met een 8.4, wat zorgt voor een gedeelde eerste plek met het Amsterdamse Oostelijke Havengebied.

Voor het behalen van een hoge score is het van belang dat de kwaliteit van het contact tussen buurtbewoners goed is. Hoe positiever de respondenten zijn over het contact met hun buren, hoe hoger het cijfer. Andere belangrijke factoren voor een hoge rating zijn een rustige woonomgeving, veiligheid en leefbaarheid.

Met zulke grote vrijstaande huizen zou het idee kunnen ontstaan dat er weinig contact is tussen buren, maar volgens buurtbewoners is niets minder waar. "We hebben regelmatig contact, maar lopen niet bij elkaar de deur plat" vertelt een buurtbewoner. "In de wijk hebben we ook een buurtgemeenschap die van alles organiseert."