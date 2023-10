Meerdere leerlingen met permanente gehoorschade na vuurwerkbom in Heemsteedse school

De politie heeft twee leerlingen van de Haemstede Barger Mavo (HBM) in Heemstede verhoord naar aanleiding van de ontploffing van een vuurwerkbom gisterochtend in de toiletruimte van de school. De scholieren zijn na ondervraging op vrije voeten gesteld, maar blijven wel verdachte in de zaak. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden.