Lijn 14 mogelijk vanaf december ingekort in Indische Buurt: "Waardeloos voor ouderen"

In de plannen van de Vervoerregio Amsterdam die in september werden gepresenteerd is te zien dat lijn 14 de laatste drie haltes niet meer aan zal doen. De haltes Flevopark, Insulindeweg en Soembawastraat behoren dan niet meer tot de route, de lijn eindigt dan op de Molukkenstraat. Dat betekent dat de tram er de haltes Dapperstraat, Linnaeusstraat en de Eerste van Swindenstraat bij krijgt, om vervolgens bij het Muiderpoortstation de lus te maken en terug te keren naar het Centraal Station.

Het is volgens buurtbewoners een ingrijpende verandering. Om te beginnen voor de ouderen, die in de flats rondom de halte Insulindeweg wonen. "Voor de oudere mensen is het waardeloos natuurlijk", vertelt een man. "Lijn 22, onze bus, is ook al weg. Die rijdt hier ook al niet meer. Dus dan blijft er weinig over voor die oudjes." Een vrouw vult aan: "Wat een ellende. Allemaal oude mensen wonen hier en als die naar het station gaan, gaan ze met deze 14. Hij is altijd heel druk hier. Hoe komen ze dan op het station?"

Tram 3 en bus 37

Volgens de Vervoerregio is dat op te lossen door tram 3 te nemen en over te stappen. Ook is volgens hen bus 37 een alternatief. Toch zien buurtbewoners ook andere problemen, blijkt uit een brief die ze hebben gestuurd naar het GVB. Drukte vanwege het groeiend aantal huizen aan die kant van de stad, waar bewoners van nieuwbouwwijk Cruquius bijvoorbeeld met name gebruik maken van haltes Flevopark en Insulindeweg.