Klanken van hoop: Aalsmeerse artiesten halen geld op voor zieke zangeres Saskia

Van elke dag muziek maken naar nauwelijks meer een noot kunnen uitbrengen: het overkwam de Aalsmeerse singer songwriter Saskia Veenswijk (40). Lokale artiesten organiseren zaterdag een benefietconcert in club N201 om geld op te halen voor hun chronisch zieke collega.

Foto: Bart Vreken met zijn goede vriendin Saskia Veenswijk - Bart Vreken

Saskia kreeg dertien jaar geleden te horen dat ze lijdt aan myalgische encefalomyelitis (ME) en tick borne disease. Ze heeft last van vermoeidheid, oorsuizen, ontstekingen, spierpijnen en concentratieproblemen. Daarom brengt de veertiger haar dagen nu vooral op de bank of in bed door. Daardoor lukt het de singer-songwriter nauwelijks meer om muziek te maken. Ook het uitoefenen van haar beroep als muziektherapeut en het geven van muziekworkshops bij VU-ziekenhuis Kinderstad wordt steeds lastiger. Saskia wil graag weer meer energie hebben voor de dingen die ze belangrijk vindt en waar ze van geniet. Schouder aan schouder Met de benefietavond willen andere Aalsmeerse artiesten genoeg geld ophalen om Saskia naar Australië te sturen voor een behandeling die ze hier niet kan krijgen. Die behandeling zal haar niet beter maken, maar kan de pijn die ze heeft wel verminderen. Organisator en vriend van Saskia Bart Vreken kent haar al 20 jaar en is blij dat hij haar op deze manier kan helpen. "We moeten echt schouder aan schouder staan met zoveel mogelijk mensen om Saskia te helpen, want zij verdient dat", benadrukt hij.

''Wij kunnen ons niet voorstellen dat je geen muziek meer kan maken als je er zoveel van houdt" Zangeres Valerie van der Linden

Een van de vijf bands die zaterdag gaan optreden zijn The Black T's. Zangeres Valerie van der Linden hoopt zoveel mogelijk geld voor Saskia bij elkaar te spelen. "Wij kunnen ons niet voorstellen dat je geen muziek meer kan maken als je er zoveel van houdt. Het is fijn dat we aan zo'n goed doel als dit kunnen meewerken", vertelt ze aan NH. Tekst gaat verder onder post

Gitarist Michael Echthuizen vult aan: "Ik hoop dat het mensen inspireert om zich met anderen in te zetten voor andere mensen, zonder eigen belang. Het gezamenlijke gevoel om te helpen, dat kan nog wel eens meer." Naast The Black T's zullen lokale bands The Hucksters, Lifeblood, Snö en Groos het podium betreden. Publiek kan naast het kopen van een kaartje bijdragen door geld in de fooilenpotten in de zaal te gooien of de QR-code op de posters die er hangen te scannen. Tekst gaat verder onder afbeelding

Foto: Poster benefietconcert Saskia - Bart Vreken