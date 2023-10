Hilversumse jongeren geven geld ook makkelijk uit: gemiddeld 130 euro per maand aan 'impulsaankopen'

Een broodje op het station of koffie voor in de trein? Jongeren geven per maand zo'n 130 euro uit aan 'impulsaankopen'. En het ergste: een groot deel heeft er daarna ook nog eens spijt van. Hilversumse jongeren kunnen dat maar al te goed beamen. "Als ik naar het grote geheel kijk denk ik toch, dat is best wel heel erg veel geld", klinkt het.

Hilversumse jongeren zijn zeker niet de enige. Landelijk onderzoek toont aan dat jongeren veel geld uitgeven aan spontane aankopen. Ze zien het vooral als traktatie aan zichzelf.

Op straat in Hilversum wordt dit beeld bevestigt: "Op het moment denk je, het is vier euro voor twee broodje, prima. Als ik naar het grote geheel kijk denk ik toch, dat is best wel heel erg veel geld", laat een voorbijganger weten.

Lange rij jongeren

Een voor jongeren populaire broodjeszaak in het centrum van Hilversum merkt het maar al te goed. Veel jongeren die snel een broodje, koffie of een drankje willen halen voor onderweg of gewoon even tussendoor. Er staat dan ook bij binnenkomst een rij

"Eerlijk gezegd als ondernemer ben ik natuurlijk blij, maar als vader van drie kinderen vind ik wel dat jongeren bewuster met hun geld om kunnen gaan. Ik vind 130 euro per maand wel een aanzienlijk bedrag voor een student", zegt ondernemer van de zaak Zekria Mustafa.