Deze (gratis) activiteiten zijn er allemaal te doen tijdens de herfstvakantie

Paddenstoelen zoeken, over de stormbaan rennen of toneelstukken bekijken. Tijdens de herfstvakantie die morgen officieel begint, is er genoeg te doen. NH zet de leukste (gratis) activiteiten op een rij.

1. Bij de herfst kunnen paddenstoelen niet ontbreken. Ga dus op paddenstoelentocht. Morgen organiseert Castricum een wandeltocht waar je door het bos en duingebied wordt geleid om te zoeken naar paddenstoelen. De tochten starten om 09:30 uur en beginnen bij vijf kilometer. Je kan ook kiezen voor een tocht van 10, 15 of 20 kilometer.

2. Zondag staan er in de binnenstad van Alkmaar meer dan honderd optredens van verschillende makers op de planning. Mensen van het TAQA Theater De vest treden op in winkels en andere openbare ruimtes. Theater, dans, muziek en stand-up: alles komt voorbij. Alle acts zijn gratis te bekijken.

3. Vanaf vandaag tot het einde van de herfstvakantie kan je pompoenen snijden, uithollen en decoreren bij speelpark de Swaan in Oudkarspel. Na afloop mag je de pompoen meenemen naar huis. De workshop zelf is gratis, wel moet je de pompoen en entree voor het park betalen.

4. In het Teylers Museum in Haarlem, een museum voor wetenschap en kunst, staan er allerlei workshops en tentoonstellingen op de planning. Zo kan je door middel van een speurtocht de werken van Wybrand Hendriks ontdekken, of een portret dat uit zijn lijst stapt of naar je knipoogt maken. Net zoals die in Harry Potter.

5. Als je kinderen op donderdag nog te veel energie hebben, kan je richting Monnickendam gaan. In Sporthal 't Spil wordt het 'vakantiespektakel' georganiseerd. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen over de stormbaan rennen, knutselen, schminken en nog veel meer. Entree kost vijf euro.

6. Bij de Helderse Vallei in Den Helder kan je van dinsdag 24 tot en met 27 oktober leren over nachtdieren, lichtvervuiling en het donker. Sterrenkundigen geven les over de ruimte. Het is gratis, maar aanmelden is verplicht. Kijk hier voor meer informatie.

7. Op Texel kan je op zoek naar sommeltjes op het Sommeltjespad. Tijdens deze kinderwandeltocht kom je kleine aardmannetjes tegen. Volgens een Texelse legende wonen deze wezens in de Sommeltjesberg. Ze leven in de nacht, maar als de zon opkomt veranderen ze door het licht in steen. Bekijk de route hier.

8. Ga met je kinderen het bos in en speel natuurbingo, op zoek naar vogels, sporen, planten en bomen. Via deze site is zo'n bingokaart gratis te downloaden.