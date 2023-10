Gemeente: 'Niet tekort handhavers is oorzaak overlast bij ijssalon, maar te weinig opvang'

Niet een gebrek aan handhavers, maar een gebrek aan dag- en nachtopvang is de oorzaak van de groeiende overlast op het Julianaplein in Den Helder. Dat stelt de gemeente Den Helder in antwoord op raadsvragen. Na maanden van overlast van daklozen en verslaafden voor zijn terras besloot ijssalonhouder Raymond Barriel vorige maand zijn zaak te sluiten. Barriel denkt bewust niets te horen van de gemeente: "De gemeente boycot mij nu."

Foto: Julianaplein Den Helder - NH Nieuws

Sinds de sluiting van zijn zaak vorige maand heeft Barriel niets meer gehoord van de gemeente: "Ze laten me links liggen in de hoop dat het vanzelf voorbij gaat. Maar ik ben niet de enige op het Julianaplein." Hij spreekt vaak bewoners die dezelfde overlast ervaren. Hij vindt de reactie van de gemeente dan ook loze praat: "Ze zeggen helemaal niks. Ze roepen: we zijn er heel hard mee bezig. Ja, maar met wat dan? Laat dan zien wat je doet." Al in april waarschuwde Raymond Barriel van IJssalon Bella Gioia voor de gevaarlijke situatie op het Julianaplein. Hij vertelde aan NH hoe een man hem bedreigde toen hij hem vroeg verderop te gaan staan. "Hij deed alsof hij een pistool greep en zei: Ik maak je af." Een buurvrouw herkende zijn verhaal. Zij gaf ook aan dat er regelmatig 'groepjes mannen met bierblikken' voor haar deur hangen. Ze houdt daarom de portiekdeur 's avonds angstvallig dicht, vertelde ze eerder aan NH: "Het is intimiderend als je naar buiten wilt en er constant mensen voor de ingang staan. Of ze staan tegen je bel te drukken 's avonds." 'Mevrouw zwaaiend met mes' Nadat Barriel zijn ijssalon tijdelijk sloot om aandacht te vragen voor de overlast, zag hij dat er even meer handhavers te zien waren op het plein. Maar die verdwenen al snel weer. En de overlast was terug: "Een mevrouw zwaaiend in het park met een mes, mensen die dronken tegen mijn windschermen buiten hingen", illustreerde Barriel. Vorige maand sloot hij definitief zijn zaak. "De burgemeester had beterschap beloofd, maar het is alleen maar erger geworden."

"Wij doen geen beloftes van 100 procent veiligheid, want dat kunnen wij niet waarmaken" Gemeente Den Helder