Ouders Zuidoost protesteren voor beter onderwijs

Tientallen ouders kwamen gisteravond bij elkaar voor 'The walk of education' op het Anton de Komplein in Zuidoost. De manifestatie is het resultaat van langdurige onvrede onder ouders over de kwaliteit van het onderwijs in het stadsdeel. Ze eisen onder andere een schoolbestuur dat een betere afspiegeling is van de omgeving waarin de kinderen naar school gaan.

Ouders zijn ontevreden over de voortgang van de verbetering het onderwijs, dat onderdeel is van Masterplan Zuidoost. Ze willen meer directe invloed op de plannen van de gemeente. "Ik heb deelgenomen aan het onderwijs hier in Zuidoost sinds mijn 6e, en gaandeweg heb ik heel veel moeten struggelen" legt een vrouw uit. Nu ze zelf moeder is, merkt ze dat er nog steeds dingen niet goed gaan. Daarom laat ze vandaag, samen met een tiental andere bezorgde ouders, haar stem horen. "Ik zie gewoon nog heel veel kansen waar onze kinderen van kunnen genieten", aldus een andere moeder. Gideon Everduim, voormalig Statenlid van Denk en ook bekend als Gikkels, spreekt namens de ouders zijn zorgen uit en roept ze op het gesprek met de scholen aan te gaan. "Ga in gesprek. Zoek de oplossing met elkaar", aldus Everduim.

Invloed op schoolcarrière De achterstanden in het onderwijs in Zuidoost lijken hand in hand te gaan met andere problemen in het stadsdeel: relatief veel laaggeletterde ouders, armoede en eenoudergezinnen. Allemaal factoren waarvan bekend is dat ze van grote invloed zijn op een schoolcarrière. Uit de meest recente cijfers van het masterplan blijkt dat van de Amsterdamse leerlingen in het middelbaar onderwijs 37 procent naar het vwo gaat. In Zuidoost is dat slechts 17 procent.

Foto: Snapshot Video 198763 (00:50)

Reactie Onderwijswethouder Marjolein Moorman heeft begrip voor de ouders: “Het is heel goed dat deze ouders van zich laten horen. Alle kinderen in Amsterdam verdienen dezelfde kansen. Wij horen hun oproep en blijven met deze ouders in gesprek over goed en veilig onderwijs in Zuidoost, waar we samen met scholen aan werken. Deze mars laat zien hoe belangrijk dit is en hoe betrokken ouders hierbij zijn. Dat vind ik mooi om te zien.” Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing was ook aanwezig bij de manifestatie. Zij zegt een onderwijsgesprek te willen organiseren. "Als het aan mij ligt, gaan we morgen al samen om een tafel zitten."