Elke foto heeft een verhaal en wij zijn benieuwd naar die van jou

Het is voor fotograaf Marjolein Lensink al jaren een gewoonte: alledaagse dingen op de foto zetten. Al die plaatjes levert een schat aan verhalen op en wij zijn benieuwd naar die van jou. "Ik hou van de rafelrandjes van de stad", vertelt Marjolein over de Zaanstreek. "Het is hier mooi van lelijkheid."

Foto: Marjolein houdt van (woord)grappen in haar foto's - Marjolein Lensink

Marjolein Lensinks fotografeert tientallen dingen als ze onderweg is. Niet met een dure camera, nee, met haar telefoon. "Het staat nooit uit", vertelt de Zaanse. "Elk weer is foto weer." Zo is volgens Marjolein fotograferen in de regen bijvoorbeeld leuk omdat er plassen liggen, reflecties te zien zijn en blaadjes drijven.

Klepdicht De foto die Marjolein heeft gekozen, van de Prins Bernhardbrug, is volgens haar bijzonder omdat het een woordspeling betreft. "Klepdicht!", zegt ze lachend. Je kunt het op meerdere manieren opvatten. Marjolein: "Hou je mond en brug klepdicht." Daarnaast viel haar de 'enorm lelijke graffiti op'. "Zaanstad moet dat weghalen", zegt Marjolein resoluut. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: De foto van Marjolein - Marjolein Lensink

De Zaanse fotografeert al vanaf jongs af aan. Vroeger kon ze 24 foto's maken in drie weken tijd. "Daarmee leer je heel goed kijken", zegt Marjolein daarover. Later merkte Marjolein dat ze mooie dingen zag, 'maar dan had ik mijn camera niet mee'. Als de mobiele telefoons een steeds betere camera krijgen, is volgens haar dan ook 'de beer los'. "Je hebt altijd je telefoon mee." Inspiratie Toch is het voor haar niet altijd vanzelfsprekend om inspiratie te hebben. "Soms geef ik mezelf de opdracht: over honderd stappen maak ik een foto. Je moet het alleen zien. Op het moment dat je het niet ziet, betekent niet dat het er niet is." Als Marjolein geen foto ziet, zit naar eigen zeggen haar hoofd te vol. Daarnaast helpt voor de Zaanse soms ook op andere hoogte te fotograferen. "Ga eens in de groot zitten", op je knieën dus. Ook kiest Marjolein soms een bepaalde kleur uit om te fotograferen, zoals geel, groen of rood. Dat is hieronder te zien. Tekst gaat door onder de collage.

Foto: Marjolein geeft zichzelf ook graag een opdracht - Marjolein Lensink