Opperdoes aA nl Koken met Kok: de lekkerste aardappeltjes uit Opperdoes met honing uit Aerdenhout bereid

De Opperdoezer Ronde is geen klassieke schoonheid: ze is klein van stuk, wat pokdalig met een gevoelig velletje. Maar o, o, o, wat is het een lekker aardappeltje! Teler Hero Stam uit Opperdoes is sinds jaar en dag verklaard ambassadeur van de Opperdoezer Ronde zoals Pim Lemmer de ambassadeur is van de honingbij. Breng de passies van deze twee kampioenen bij elkaar en je krijgt een gerecht om je vingers bij af te likken!

Foto: Koken met Kok 8 hing opperdoes - NH Nieuws/Stephan Roest

Aan het eind van het jaar geeft de klimop nog een laatste nectarboost aan de bijen. Met imker Pim Lemmers staan we in Aardenhout bij een struik die zoemt van de insecten. Wespen, zweefvliegen en honingbijen gaan van bloem naar bloem. "Ze moeten nog even aan de bak voordat de korf in de winterstand gaat", legt Pim uit. Even later vliegen de honingraten in het rond in de slingermachine en kruipt het potje zachtjes vol met honing. Dank aan deze kleine wildplukkertjes. Tekst gaat door onder de foto

Foto: Koken met kok 6 Honging opperdoezer ronde - NH Nieuws/Stephan Roest

In Opperdoes heeft Hero Stam een pannetje Opperdoezer Rondes op staan in de loods die tevens zijn winkel is. Om de twee zinnen blaast Hero de loftrompet over de door hem geteelde wonderpieper: "Wat een mirakels lekker aardappeltje is dat toch." En: "Je zou eigenlijk niks anders meer op je bord willen dan een Opperdoezer." Als we hem willen verlossen van de heerlijke met honing bestreken casselerrib die Pieter heeft bereid, protesteert Hero luidkeels. Toch, eerlijk is eerlijk: met de honing uit Aardenhout en de Opperdoezer Ronde brengen we het lekkerste samen dat Noord-Holland te bieden heeft.

Foto: koken met kok 6 honing Opperdoes - NH Nieuws/Carolien Hensbergen

Casselerrib met Opperdoezer Ronde Ingrediënten voor 4 personen: 1 kg Opperdoezer rondes 500 gram spinazie 8 dikke plakken casselerrib 1 citroen Een handje gepelde hazelnoten Een bosje peterselie 75 gram roomboter evt. een beetje honing, wittewijnazijn en whisky

Foto: Koken met Kok Honing Opperdoezer Ronde - NH Nieuws/Pieter Kok