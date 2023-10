In nieuw stripboek wordt 'onthuld' van wie de jurk uit het Palmhoutwrak is geweest

Eric Hercules en Gerben Valkema overhandigen vanmiddag het eerste exemplaar van 'Elsje - De gezonken jurk' aan de burgemeester van Texel, Rob van der Zwaag. Het verhaal gaat over de jurk die gevonden werd in het eeuwenoude Palmhoutwrak dat in 2014 werd ontdekt door Texelse duikers .

Het is voor Eric Hercules als een feestelijke dag. "We gaan het eerste exemplaar om 16.00 uur aanbieden in Museum Kaap Skil, waar die gezonken jurk ligt, aan de burgemeester van Texel", vertelt hij blij op NH Radio.

Eric wil voor de uitreiking nog niet te veel verklappen, maar kan al een klein tipje van de sluier oplichten. "Het gaat over Elsje, een stripmeisje dat pittig en schattig is. We hebben vijf verhalen gemaakt en de belangrijkste daarvan gaat over de gezonken jurk."

In het verhaal, maar ook in het echte leven, vraagt iedereen zich af van wie die mooie jurk is geweest. "Dat schip is waarschijnlijk ergens tussen 1620 en 1630 gezonken en die jurk is van een heel belangrijke, misschien wel adellijke mevrouw geweest", zegt Eric. "Er zijn honderden wetenschappers over de hele wereld bezig met die vragen 'Waar komt ie vandaan? Van wie is ie? Uit welk land komt ie?'." In het stripverhaal wordt 'onthuld' van wie de jurk is geweest.

Texel

Hoewel het verhaal gebaseerd is op het grote raadsel van de jurk, is het een fictief stipboek. Volgens de maker zit het vol humor. "We vonden het ook leuk om onze eigen mening erover te geven en te kijken wat mensen van dat verhaaltje vinden." Hij is benieuwd of mensen het eens zijn met de door hen aangedragen oplossing. "Zelfs het koningshuis staat op het spel in het verhaal."

Eric woont al decennia op Texel en hij verwerkt het eiland vaak in zijn strips. Hij en Gerben Valkema kennen elkaar van hun tijd bij Jan, Jans en de kinderen. "Daar hebben we diverse pagina's aan Texel gewijd en daarnaast is dit al het derde album dat we lanceren op Texel wat ook over Texel gaat." Stripmeisje Elsje woont op het eiland. "Het zou gek zijn om het niet vaak over Texel te hebben."