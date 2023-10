Cameratoezicht aan Huizer Roef stopt, geen garantie dat het nu rustig blijft

Het cameratoezicht aan de Huizer Roef stopt. De camera's staan er nadat er vorig jaar een dreiging was en er uiteindelijk ook een explosief afging aan de straat. Politie en justitie vinden dat de rust voldoende is teruggekeerd om de camera's nu weer weg te halen, laat burgemeester Niek Meijer aan de buurt weten.

Een week later ging er midden in de nacht een explosief af voor een van deze woningen. Naast een gesloopte woning met schade bij de buren, zat de schrik er vervolgens goed in bij de omwonenden. De dreiging bleek echt te zijn en dat zorgde voor veel onrust.

Het cameratoezicht is nu nog een zichtbare herinnering aan de heftige tijd vorig jaar. Vorig jaar zomer moesten de bewoners van twee woningen in allerijl in veiligheid worden gebracht vanwege een serieuze dreiging uit het criminele circuit.

Na een woelig jaar vorig jaar is de situatie in de straat nu langzaamaan weer hetzelfde als voor de dreiging en het explosief. De camera's kunnen op korte termijn weg, al vindt de burgemeester wel dat men waakzaam moet blijven. Wanneer de camera's precies verdwijnen is nog niet duidelijk.

Buurt bang na woningexplosie in Huizen: "Dit verwacht je niet, dit is zo'n mooie, lieve wijk"

Rond de dreiging waren er dag en nacht zwaarbewapende agenten in de wijk aanwezig. Ook kwamen er camera's te hangen en waren er nog meer onzichtbare maatregelen genomen door justitie, de politie en de gemeente om het zo veilig maken te maken in de buurt.

Het continu aanwezig zijn van camera's in de straat is volgens de burgemeester een ingrijpend middel. Of dat middel nodig is, is een afweging die de zogeheten driehoek van justitie, politie en de gemeente om de zoveel tijd tegen het licht houdt. Uit een langlopend onderzoek naar de explosie en de dreiging die hiervan uitging, blijkt nu dat het cameratoezicht niet langer nodig is.

Maximale doen

Toch maakt de burgemeester wel meteen een voorbehoud. "U weet dat wij zowel voor de explosie als daarna geen honderd procent garantie kunnen geven op de veiligheid in uw straat of wijk. Wel kunt u er zeker van zijn dat politie, justitie en de gemeente het maximale doen om die veiligheid in de gemeente Huizen zo optimaal mogelijk te waarborgen", is de mededeling.

"Met het beëindigen van het cameratoezicht zetten we weer een stap naar de situatie zoals

was voor vorig jaar zomer. In een buurt waarin u op elkaar kunt bouwen en vertrouwen. Ik gun u dat van harte", schrijft de burgervader aan de Roefbewoners.