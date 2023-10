Nooit meer struikelen over kabels van elektrische auto's: Hilversum komt met 'kabelgoottegels'

Speciale tegels moeten er voor dat zorgen dat je niet meer struikelt over oplaadkabels van elektrische auto's. Er komen een soort van kabelgoten in de stoep te liggen, waar de kabels doorheen kunnen. Dat plan werd vanmorgen gepresenteerd op het gemeentehuis.

Je komt ze wel eens tegen als je op de stoep loopt. Losliggende kabels naar een elektrische auto. Of een matje waar zo'n kabel onderdoor loopt. Ze worden als lastig of gevaarlijk ervaren. Je kunt er over struikelen of ze vormen voor mensen met een rollator een vervelende hobbel. Wie geen oprit heeft zit dus met een probleem: de kabels liggen op straat. Dat levert gevaarlijke situaties op voor blinden en is ongemakkelijk met een rolstoel of rollator.

Er komt nu dus een oplossing: een goot in de stoep waar de kabel netjes doorheen gelegd kan worden. Hilversummer kunnen binnenkort via de website van de gemeente toestemming aanvragen om een goot naar hun elektrische auto aan te laten leggen.

Trots

Het plan komt uit de koker van Hilversum 100, een netwerk van Hilversummers die samenwerken om van Hilversum een gezond, groen en leefbaar dorp te maken.

Arnoud van den Heuvel van Hilversum 100 laat de tegel trots zien. Volgens Hilversum 100 kan de tegel een mooie aanvulling zijn op de openbare laadpalen in de gemeente. Particulieren kunnen straks makkelijker hun eigen auto opladen als ze geen eigen oprit hebben.

Regels

Er gaan wel strenge regels gelden voor het aanleggen de goot. De eerste verplichting is dat je zelf over een elektrische auto moet beschikken. Overleg met de buren over de aanleg is ook verplicht, en de goot moet door een aannemer geplaatst worden. Zelf knutselen mag dus niet, want de stoep is openbare ruimte. De regels zijn te vinden op de website van de gemeente Hilversum.