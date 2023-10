Gooise dorpen maken zich zorgen over dalende biodiversiteit

Meer dan 85 procent van de biodiversiteit in Nederland is de afgelopen honderd jaar verloren gegaan. Dat is de grootste daling van alle Europese landen. Ondanks deze alarmerende cijfers krijgt biodiversiteit weinig aandacht. Hier willen de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes verandering in brengen.

Blaricum, Eemnes en Laren maken zich zorgen over de biodiversiteit in hun gemeenten. Er verdwijnen steeds meer plant- en diersoorten uit 't Gooi en dat is een slechte ontwikkeling.

Dieren

Dieren als het Gentiaanblauwtje, een vlindersoort, het konijn, de haas en de egel hebben het steeds moeilijker in het gooi. Bij de Egelopvang in Huizen bleek het onlangs nog spitsuur omdat er veel ondervoede egels binnenkomen. Het tekort aan voedsel zorgt er bij de egels bijvoorbeeld voor dat ze niet hun winterslaap in kunnen.

Al bijna dertig jaar stijgt het aantal vierkante meters groen in Nederland. Inmiddels is dat zo'n zestien procent van het totale oppervlak. De kwaliteit van de natuurgebieden is daarbij wel achteruit gegaan. En dit blijkt nadelig voor sommige dier- en plantsoorten die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Het is een van de redenen dat nog steeds een daling te zien is in biodiversiteit.

Aanpak

Om een poging te doen de biodiversiteit te verbeteren, wordt er binnenkort een bewonersavond gehouden door de 'Klankbordcoalitie Biodiversiteit voor Blaricum, Eemnes en Laren'.

Experts van onder andere de Vogelbescherming en Stichting Oude Landbouwgewassen Laren zullen samenkomen met bewoners om te praten over de huidige staat van de biodiversiteit. Ook zal er die avond uitgebreid besproken worden wat de bewoners kunnen doen om de natuur een handje te helpen.