House-opa Johan (91) helemaal klaar voor Amsterdam Dance Event

De 91-jarige Johan de Vries uit Haarlem, beter bekend als house-opa, is helemaal klaar voor het Amsterdam Dance Event. Hij is gek op dance en technomuziek en pakt regelmatig een feestje mee.

Het Amsterdam Dance Event (ADE) begint vandaag. "Ik ga naar zoveel mogelijk feestjes", vertelt de house-opa op NH Radio. "Ik ga vanavond naar Hernan Cattaneo in de Westerunie." Hij is groot fan en ziet de dj donderdag nog een keer. "Aanstaande zaterdag ga ik ook nog naar Awakenings in de Ziggodome." Hij kijkt er heel erg naar uit om met me zoveel mensen te dansen.

De houseopa is een graag geziene gast op de feestjes en is eerder ook al naar Ibiza afgereisd. In 2006 ging hij voor het eerst naar festival en sindsdien was hij verkocht. "Ik was in de 70 toen ik begon met housemuziek. Ik ben echt wel met mijn tijd meegegaan".

Van Jazz naar Techno

De laatste tijd is De Vries vooral gek op techno. "En de mooiste techno wordt gedraaid door Hernan Cataneo, dat kan ik je wel verzekeren", zegt hij lachend. Vroeger hield hij ook al van dansen. "Ik danste op oude stijl jazzmuziek. Kan je nagaan hoelang dat geleden is." Ook in de tijd van rock-'n-roll gingen de voetjes van de vloer. "Ook in de discotijd, en nu is allemaal house en techno wat de klok slaat."

De eerste keer was wel een drempel, maar het viel de house-opa reuze mee. Andere mensen vonden hem helemaal niet te oud. "Ik kreeg schouderklopjes en complimentjes en toen is het ijs gebroken en ben ik doorgegaan tot op de dag van vandaag."