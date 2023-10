Blaricum begint met bouwen: de snelle HOV-bus komt er nu echt aan

Het heeft nogal wat jaren aan voorbereiding gekost en op sommige plekken gaat de bouw van de snelle HOV-lijn nog steeds niet van star, maar in Blaricum begint het nu echt.

Aan en rond de Stroomzijde gaan de eerste werkzaamheden aan de busbaan als eerst uitgevoerd worden. Een direct gevolg is dat de zogeheten Gordiaanse Knoop bij de Blaricummermeent drie maanden afgesloten is. Een Gordiaanse knoop is van zichzelf al niet te ontwarren, dus is er een omleiding ingesteld.

Omweg

Tot begin februari volgend zal de weg tussen de Gooischedreef en de Deltazijde, die doorloopt in de Stichtseweg, afgesloten zijn voor alle verkeer. Automobilisten zullen moeten omrijden via Huizen.

Maar ook fietsers krijgen te maken met een omleiding: het bruggetje tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck zal worden afgesloten. Tweewielers moeten via de rotonde op de Aristoteleslaan, de Bijvangweg en via de Lepelaar omrijden. De Gooischedreef zelf blijft wel bereikbaar.