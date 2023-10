Blauwtongvirus slaat toe op Texel: "Ik ga iedere dag met knikkende knieën het land in"

"Iedere keer dat je het land in gaat, hoop je dat er geen nieuwe zieke dieren bijkomen. Het heftigste van zo'n periode is dat je met knikkende knieën naar je dieren gaat en niet weet wat je aantreft. Als schapenboer heb je wel een beetje eelt op je ziel. Wij kunnen niet bij ieder dier die het niet redt drie dagen van nationale rouw afkondigen. De andere schapen hebben ook zorg en aandacht nodig."

De schapenboer werd zondag geconfronteerd met een zogeheten positieve testuitslag. "Dus het is nu ook officieel", zegt hij. "De dieren werden erg ziek en je hoopt natuurlijk dat het iets anders is. Maar als er dan meer dieren ziek worden en ze vertonen dezelfde verschijnselen, dan weet je eigenlijk al genoeg."

De dode schapen grijpen Bakker wel aan. "Maar je kunt er goed mee omgaan. Ik hoor verhalen dat in de rest van het land kuddes voor meer dan de helft 'omvallen'. Dat hakt er voor de boeren enorm in. Dat is hier gelukkig niet het geval."

Bakker heeft 600 dieren. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van mugjes (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus. Het liefst ziet hij dat het kouder gaat worden, waardoor het besmettingsgevaar minder wordt. "Als ik morgen kan schaatsen, gaat de vlag uit. In vergelijking met tien dagen geleden is het veel kouder. We hebben ons door alle deskundigen laten vertellen dat die knut dat niet leuk vindt."

Bakker heeft veel liefde voor de dieren. Als er zieke dieren zijn, haalt hij er meteen hulp bij. "Ik denk nooit na wat het dan gaat kosten. De schapen zijn voor mij belangrijk. Een schapenboer gaat tot het gaatje met zijn dieren en denkt dan niet aan zijn portemonnee. Je baalt van het feit dat je een dier niet in leven kan houden."

Hoop houden

Het is niet de eerste keer dat er blauwtongvirus bij de Waddel heerst. "In 2006 is er ook blauwtong in Nederland geweest en toen waren ook bij ons positieve gevallen. En ook toen gingen ze dood. Toen was er ook vrees dat het uit de hand zou lopen, maar dat is toen niet gebeurd."

"Het helpt dat je hoopt dat het nu ook weer zo gaat. En dat het beetje met een sisser afloopt. Ik heb daar geen goede argumenten voor. Maar we houden ook rekening dat het net zo erg wordt als aan het vaste land."

Tekst gaat door onder de foto