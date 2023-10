Flinke regenbuien op komst door Engelse storm Babet

Hoewel de weersomstandigheden vanmiddag nog meevallen, is er vanavond een aanzienlijke kans op zware regenval als gevolg van storm Babet in Engeland. Morgen trekt het weer even bij, maar vrijdag worden opnieuw buien verwacht.

De dag begon met een mooie roze schemering door de sluierbewolking die boven de provincie hangt. Vanmorgen blijft deze sluierbewolking hangen en komt er af en toe een zonnetje doorheen. "Vanmiddag wordt de bewolking geleidelijk aan wat dikker", zegt NH-weerman Jan Visser op de radio. Het wordt dan tussen de 13 tot 15 graden.

Vanavond neemt de bewolking nog meer toe en begint het in het zuidwesten ook met regenen. "Er kan plaatselijk, tot in de nacht, zo'n 10 millimeter vallen", verwacht Visser. Dat komt door storm Babet, zoals ze deze depressie in Engeland hebben genoemd, omdat daar heel veel regen gaat vallen. "Die ligt nu boven de Golf van Biskaje en wordt de komende nacht boven Engeland verwacht."

In Nederland zal het niet zo erg worden, dat er wordt gesproken van een storm. Aan de kust en het IJssel- en Markermeer kan het wel flink waaien met windkracht 6.

Meer regen

Morgenochtend trekt de regen weg en komt misschien de zon eventjes door. "In de middag is het weer overwegend bewolkt en trekt een volgend front met regen over", zegt Visser. "En ook in de avond zijn er perioden met regen." De kaplaarzen kunnen dus nog niet terug de kast in. De wind valt overdag wel mee, maar kan aan de kust 's avonds oplopen tot windkracht 7. Het wordt dan 17 graden.

Jan Visser verwacht dat het vrijdag weer flink gaat regenen. Plaatselijk kan er wel 20 tot 30 millimeter vallen vanwege een nieuwe depressie. Het wordt dan ook weer ietsje kouder met temperaturen tussen de 10 en 12 graden.