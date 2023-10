Ernstig ongeval op A27: snelweg richting Almere afgesloten

Vanwege een ernstig ongeval is de A27 bij Eemnes richting Almere volledig afgesloten. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn aanwezig en traumahelikopter is op de weg geland.

De weg richting Almere is volledig afgesloten. Hoe lang dit nog zal duren is niet duidelijk.