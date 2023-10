De Peiling: Ik heb op dansles gezeten

Het feest barst los in Amsterdam want vandaag begint het Amsterdam Dance Event. In de stad zijn er talloze evenement en tot en met zondag gaan dus de voetjes van de vloer. Maar het dansen van nu is wel wat anders dan vroeger op dansles. Toen leerde je twisten, walsen of rock-'n-rollen. Zat jij op dansles, waar heb je leren dansen en hoe was dat?

Duizenden mensen zullen de komende vijf dagen losgaan tijdens ADE. Bezoekers kunnen genieten van activiteiten, feesten, masterclasses en talks over muziek. Er zal heel wat worden afgedanst de komende dagen en dat was vroeger niet anders. Alleen het dansen van nu bij de techno- en housefeesten is toch een tikkeltje anders dan op de dansschool vroeger.

Foxtrot, twist en discodansen

Vroeger was het erg populair om dansles te volgen en door de jaren heen zijn er veel verschillende dansstijlen bijgekomen. Zo is de foxtrot al in 1910 ontstaan in de Verenigde Staten en is de rock 'n roll in de jaren vijftig populair geworden in Nederland. De jaren erna werd de twist populair. Dat kwam doordat Chubby Checker de twist danste in de Dick Clark Show. Discodansen is ontstaan in 1970 en werd populair door de film Saturday Night en in de jaren '80 en '90 was breakdance en streetdance enorm bekend.



Hoe zit het bij jou? Was je ook aan het zwieren, zwaaien, rondjes draaien en waar heb je dat geleerd?