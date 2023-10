Bussumse Show- & Marchingband ViJos wint eerste prijs bij internationale wedstrijd

Met maar liefst 80,9 van de 100 punten heeft de Bussumse Show- & Marchingband ViJos de eerste prijs gewonnen bij de internationale competitie Vlamo in België. Het winnen van de gouden medaille is helemaal bijzonder aangezien het niet zo lang geleden helemaal niet zo goed ging met de band.

"Het is waanzinnig natuurlijk, zeker als je bedenkt waar we vandaan komen", vertelt een dolblije Aad Meeuwissen van ViJos in het radioprogramma Vandaag de Dag. De band heeft niet zo lang geleden namelijk langs de rand van de afgrond gemarcheerd.

"Voor de corona hadden we het leuk en prima voor elkaar. Daarna hebben we mede daardoor een flinke dip gehad in het ledenbestand", legt Aad uit. "Dus we zijn weer helemaal aan het opbouwen geweest." Met uiteindelijke resultaat dat de band de eerste prijs mee terugnam naar Bussum.

Een grote familie

Met het winnen van de eerste prijs hoopt de band nu extra leden te trekken. In de ogen van Aad is de band een grote familie en die kan niet groot genoeg zijn. "Het allerbelangrijkste is dat het supergezellig is. We zijn een supergemotiveerde groep van oude- en jongelui die allemaal beter willen worden."

En Aad kan dat ook beamen, want zelf zit hij al 56 jaar bij de band, vanaf zijn 8e was hij al lid. "Eigenlijk wilde ik een jaar eerder, maar ik was toen nog te jong." Hoewel hij in al die jaren meerdere instrumenten heeft bespeeld, is het de bass drum die Aad in de band bespeeld.