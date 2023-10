Demonstratie bij station Amsterdam Centraal nadat Palestijnen in ziekenhuis gedood werden door raketinslag

Een paar honderd pro-Palestina-demonstranten zijn gisteravond bij elkaar gekomen op het Stationsplein. Dat gebeurde nadat honderden Palestijnen in een ziekenhuis in Gaza-Stad werden gedood door een raket.

Een aantal demonstranten had een Palestijnse vlag bij zich. Er werd onder meer 'free Palestine' geroepen.

Het is onduidelijk wie er voor de raket verantwoordelijk is. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zei dat het ging om een Israëlische raketaanval, maar het leger van Israël stelde dat de explosie het gevolg was van een mislukte raketaanslag van de Islamitische Jihad. Die weerspreekt dat.

Sinds de oorlog na de terreuraanslagen van Hamas op zaterdag 7 oktober begon hebben er in de stad al meerdere pro-Palestina-demonstraties en pro-Israël-demonstraties plaatsgevonden.