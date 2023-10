Toegangstunnel naar binnenstad Hoorn stap dichterbij

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een oplossing voor het drukke verkeerspunt van de provinciale weg richting de binnenstad. Rijen fietsers en auto’s wachten daar dagelijks bij de spoorwegovergang bij Het Keern.

Na een uitgebreid onderzoek en participatietraject, bleven er drie oplossingen over. Een tunnel (onderdoorgang) bij d'Ampte, die met een bocht op het Keern uitkomt, heeft nu de voorkeur. De raad stemde gisteravond in om 1,6 miljoen euro vrij te maken om het plan verder uit te gaan werken.

Er waren hier en daar complimenten vanuit de raad. "We zijn blij met het voorstel en blij dat de participatie heel uitgebreid gedaan is", aldus Rob Brandhoff van het CDA. Maar daarnaast was er ook kritiek. D66 en PvdA stemden weliswaar voor de tunnel, maar hebben twijfels. "Over de nut en de noodzaak en de uiteindelijke kosten", aldus Arnold Wegner van de PvdA.

Tunnel voor fietsers en voetgangers

Meerdere politieke partijen drukten het college ook nog wat op het hart: namelijk de aandacht voor het langzame verkeer en wanneer er gebouwd moet worden. "Langzaam verkeer is ons heel wat waard", aldus Roy Drommel van Groenlinks. "We willen een veilige voetgangers- en fietsroute onder het spoor door, zoals die nu in de planning staat."

Daarnaast betoogde Jeroen van de Veer van Sociaal Hoorn: "Je zou eerst een parkeergarage moeten bouwen en vervolgens een tunnel. Dat zou volgens ons de volgorde moeten zijn. En in tussentijd worden de woningen gebouwd."

Met de komst van een tunnel is een hoop geld gemoeid, namelijk 72 miljoen euro. Met een subsidie van het Rijk, moet de gemeente Hoorn zelf nog 39 miljoen euro vrijmaken.